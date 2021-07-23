ارتياد السينما في كوريا الجنوبية يسجل أقل مستوياته في النصف الأول

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سجل عدد مُرتادي السينما في كوريا الجنوبية أقل مستوياته على الإطلاق في النصف الأول من هذا العام بسبب جائحة كورونا.وقالت لجنة تنمية الأفلام الكورية إن عدد مرتادي السينما في النصف الأول من هذا العام بلغ 20 مليون و20 ألف شخص، بانخفاض قدره 38.2% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مسجلا بذلك أدنى مستوياته منذ عام 2004.وأضافت أن عدد مشاهدي الأفلام الكورية بلغ 3 ملايين و820 ألف شخص في النصف الأول من هذا العام، بانخفاض نسبته 80.9% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وانخفض معدل مبيعات التذاكر بنسبة 42.6%، ليصل إلى 19.1%، مسجلا بذلك أقل مستوياته أيضا منذ عام 2004.وبلغ عدد الأفلام التي تم عرضها خلال النصف الأول 332 فيلما، بزيادة قدرها 26.2% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.