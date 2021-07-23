محادثات هاتفية بين رئيسي وزراء كوريا الجنوبية وفيتنام

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أجرى رئيس الوزراء الكوري "كيم بو كيوم" محادثات هاتفية مع نظيره الفيتنامي الجديد "فام منيع زينغ" أمس الخميس، طَالَبَه خلالها بدعم الحكومة الفيتنامية لسلامة الجالية الكورية في فيتنام وتطعيمهم بلقاحات كورونا في أسرع وقت ممكن.جاءت هذه المحادثات بعد أن أعربت فيتنام أمس عن أسفها لحرق جثمان مواطن كوري جنوبي دون الحصول على موافقة أسرته بعد وفاته نتيجة لإصابته بفيروس كورونا.وبحث الجانبان القضايا المتعلقة بسبل تنمية التعاون الثنائي، والمكافحة المشتركة لفيروس كورونا.وأكد رئيس الوزراء الكوري "كيم" على أهمية التعاون المشترك لزيادة حجم التجارة بين البلدين ليتجاوز 100 مليار دولار في أقرب وقت.ودعا الجانب الفيتنامي إلى تعزيز التعاون في القضايا ذات الصلة بمكافحة فيروس كورونا.ومن جانبه، أعرب رئيس الوزراء الفيتنامي "زينغ" عن شكره لما وَفَّرَتْه كوريا الجنوبية لفيتنام من المستلزمات الصحية، وخبرات الحجر الصحي منذ انتشار فيروس كورونا، مؤكدا أنه سيبذل جهوده كي لا يتعرض الكوريون والشركات الكورية في فيتنام للمشاكل الناجمة عن فيروس كورونا.ووَجَّهَ "كيم" دعوة لـنظيره "زينغ" لزيارة كوريا في العام القادم الذي يصادف الذكرى الثلاثين على إقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين، فيما وجه "زينغ" دعوةً مماثلة لـ"كيم".