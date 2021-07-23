كوريا الجنوبية تسجل 1630 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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أبلغت كوريا الجنوبية عن 1630 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية نتيجة لزيادة العدوى الجماعية صغيرة الحجم في أنحاء متفرقة من البلاد.وبلغ المتوسط اليومي لعدد حالات الإصابة الجديدة في منطقة العاصمة الكبرى 962.2 حالة في الأسبوع الماضي، بانخفاض مقداره حوالي 30 حالة مقارنة بالأسبوع الأسبق، فيما بلغ المتوسط اليومي لعدد حالات الإصابة الجديدة في المناطق الأخرى 485 حالة بزيادة مقدارها أكثر من 120 حالة مقارنة بالأسبوع الأسبق، مسجلا بذلك أعلى نسبة زيادة منذ بدء الموجة الرابعة من انتشار الفيروس في كوريا الجنوبية.ومن بين حالات الإصابة الـ1630 الجديدة، 1574 حالة محلية المصدر، منها 516 حالة في سيول، و403 حالات في مقاطعة كيونغ كي، و90 حالة في مدينة إنتشون. بينما تم تأكيد حالات الإصابة الباقية لدى الوافدين من الخارج.