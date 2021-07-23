كوريا الجنوبية تحرز ميدالية ذهبية وميداليتين برونزيتين في اليوم الثاني للأولمبياد

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أحرزت كوريا الجنوبية ميدالية ذهبية واحدة في الرماية وميداليتين برونزيتين في المبارزة بالسيف والتايكوندو في أولمبياد طوكيو اليوم السبت.وفاز الفريق المختلط المكون من اللاعبة "أن سان" واللاعب "كيم جي ديوك" على نظيره الهولندي بنتيجة 5-3 في حدث الرماية للفرق المختلطة بين الذكور والإناث في ساحة "يومينوشيما بارك" للرماية في طوكيو، ليحرزا بذلك أول ميدالية ذهبية في هذا الحدث الذي يتم تقديمه لأول مرة في أولمبياد طوكيو.كما فاز المبارز الكوري الجنوبي "كيم جونغ هوان" بالميدالية البرونزية في المبارزة بالسيف للرجال، وهي ثالث ميدالية أولمبية له على التوالي.وفي التايكوندو فئة 58 كجم، فاز بطل العالم لعام 2019 بالبرونزية أيضا بعد تغلبه على خصمه "عمر سالم" من جورجيا.