كوريا الجنوبية تتنافس على الميداليات الذهبية في الرماية والتايكوندو والمبارزة في اليوم الثالث للأولمبياد

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تهدف الراميات بالأسهم من كوريا الجنوبية إلى الفوز بالميدالية الذهبية في منافسات الرماية بالأسهم لفرق السيدات للمرة التاسعة على التوالي.ويتكون الفريق الأولمبي من 3 عضوات، وهن "كانغ تشيه يونغ" و"جانغ مين هي" و"أن سان"، ومن المقرر أن يواجه الفريق الكوري الجنوبي إيطاليا في ربع النهائي في ساحة "يومينوشيما" في حوالي الساعة 2 ظهرا، وسوف تكون المباراة النهائية في الساعة 4:40 مساء.وقد فازت "أن" أمس في منافسة الفرق المختلطة بين الذكور والإناث مع زميلها "كيم جي دوك"، حيث أحرزت كوريا الجنوبية أول ميدالية ذهبية لها خلال أولمبياد طوكيو.وسوف تتنافس كوريا الجنوبية لإحراز ميداليتين ذهبيتين أيضا في التايكوندو في اليوم الثالث، حيث سيبدأ "لي ديه هون" الحائز على الميدالية الفضية في أولمبياد لندن 2012 والبرونزية في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016 المنافسة في دور الستة عشر لفئة 68 كيلوغراما للرجال، ضد لاعب التايكوندو "أولوغبيك راشيتوف" من أوزبكستان.وسوف تبدأ اللاعبة "لي آه ريوم" المنافسة في دور الستة عشر أيضا في فئة 57 كيلوغراما للسيدات اليوم الأحد ضد "لو تشيا لينغ" من تايوان.وسوف يعقد نهائي منافسات التايكوندو للرجال والسيدات في الساعة 9:45 مساء والساعة 9:30 مساء على التوالي.وفي منافسات المبارزة، يسعى "بارك سانغ يونغ" للدفاع عن لقبه الأولمبي في المنافسات الفردية للمبارزة بالسيف، حيث ستعقد المباراة النهائية في الساعة 9:15 مساء.ومن ناحية أخرى، سيواجه فريق كرة القدم الكوري الجنوبي الفريق الروماني في الساعة 8 مساء اليوم الأحد، في ثاني مباريات المجموعة الثانية. وقد خسر المنتخب الكوري مباراته أمام نيوزيلندا يوم الخميس الماضي بنتيجة 1-0.