الفريق الكوري للرماية بالأسهم للسيدات يفوز بالميدالية الذهبية للمرة التاسعة على التوالي

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فاز الفريق الكوري الجنوبي للرماية بالأسهم للسيدات في أولمبياد طوكيو بالميدالية الذهبية للمرة التاسعة على التوالي.وتغلب الفريق المكون من العضوات "كانغ تشيه يونغ" و"جانغ مين هي" و"أن سان" على فريق اللجنة الأولمبية الروسية بنتيجة 6-0 في المباراة النهائية التي أقيمت في ساحة "يومينوشيما" للرماية في طوكيو اليوم الأحد.وبذلك ظلت كوريا الجنوبية تفوز بالميدالية الذهبية في منافسات فرق السيدات للرماية بالقوس والسهم منذ تقديمها لأول مرة في أولمبياد سيول عام 1988. وبعد الإنجاز الأخير، مددت كوريا الجنوبية سلسلة انتصاراتها بالميداليات الذهبية على التوالي لتتعادل مع الولايات المتحدة في سباحة الرجال بالتتابع لمسافة 4×100 متر، ومع كينيا في سباق الحواجز للرجال مسافة 3,000 متر.وتعد هذه ثاني ميدالية ذهبية لكوريا الجنوبية في أولمبياد طوكيو، وهي أيضا الميدالية الذهبية الثانية للاعبة "أن"، التي فازت بالأمس بالميدالية الذهبية في منافسة الفرق المختلطة مع زميلها "كيم جي ديوك".