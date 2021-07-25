فوز لاعب الجودو الكوري الجنوبي بالميدالية البرونزية في فئة 66 كيلوغراما

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فاز لاعب الجودو الكوري الجنوبي "آن باول" بالميدالية البرونزية في دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020" في وزن 66 كيلوغراما.وتغلب "آن" في نزاله ضد لاعب الجودو الإيطالي "مانويل لومباردو" في "نيبون بودوكان" في طوكيو. وبعد حوالي دقيقتين من بدء النزال، أنهى "آن" النزال عن طريق رمية تامة بالكتف تسمى "سيوي ناغي".وبذلك فاز اللاعب بالميدالية الأولى في الجودو لكوريا الجنوبية في دورة الألعاب الصيفية طوكيو 2020.وفاز "آن" بالميدالية الفضية في نفس الوزن في دورة الألعاب الصيفية لعام 2016 التي أقيمت في "ريو دي جانيرو".في المقابل ، قبل ساعات قليلة ، لم تتمكن بارك دا سول ، التي تقل وزنها عن 52 كجم ، من الوصول إلى منصة التتويج ، حيث خسرت أمام منافستها المجرية ريكا بوب في جولة التجنيد ، 1-0.