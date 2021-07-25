كوريا الجنوبية تحرز ميدالية ذهبية وأخرى برونزية في اليوم الثالث للأولمبياد

Photo : YONHAP News

أضافت كوريا الجنوبية اليوم الأحد إلى رصيدها من الميداليات ميدالية ذهبية في الرماية وأخرى برونزية في الجودو، في اليوم الثالث من أولمبياد طوكيو.وتغلب الفريق الكوري الجنوبي المكون من الراميات "كانغ تشيه يونغ" و"جانغ مين هي" و"أن سان" على فريق اللجنة الأولمبية الروسية بنتيجة 6-0 خلال نهائيات الرماية بالأسهم لفرق السيدات التي أقيمت في ساحة "يومينوشيما" في طوكيو. وبذلك مددت كوريا الجنوبية سلسلة انتصاراتها في ذلك الحدث إلى الدورة الأولمبية التاسعة على التوالي.وفاز لاعب الجودو الكوري الجنوبي "أن باؤل" بالميدالية البرونزية في وزن 66 كيلوغراما للرجال، بعد خسارته في دور نصف النهائي أمام لاعب الجودو "فازا مارغيلاشفيلي" من جورجيا في وقت سابق من اليوم. واستطاع "أن" الفوز برمية بالكتف على الإيطالي "مانويل لومباردو" المصنف رقم 1 عالميا. وقد فاز بالميدالية الفضية في نفس الحدث في أولمبياد "ريو دي جانيرو" عام 2016.وتقدم السباح الكوري الجنوبي المراهق "هوانغ صن وو" إلى الدور قبل النهائي في سباق 200 متر للسباحة الحرة للرجال، وسجل أسرع رقم قياسي بين 39 رياضيا شاركوا في منافسات الأحد في مركز طوكيو للألعاب المائية. كما يعد الزمن الذي سجله وهو 1:62.44 رقما قياسيا جديدا لكوريا الجنوبية، ليحطم بذلك الرقم القياسي السابق للسباح "بارك تيه هوان" الذي حققه في دورة الألعاب الآسيوية في "قوانغتشو" في عام 2010.واستطاع فريق كرة القدم الكوري الجنوبي التغلب بنتيجة ساحقة 4-0 على رومانيا في المباراة الثانية للمجموعة "ب"، وبذلك تصدرت كوريا الجنوبية مجموعتها بفارق الأهداف. وقد خسرت نيوزيلندا أمام هندوراس بنتيجة 3-2، بعد أن تغلبت على كوريا الجنوبية بنتيجة 1-0 يوم الخميس الماضي.ومن ناحية أخرى، فشلت كوريا الجنوبية في الفوز بميدالية في التايكوندو لليوم الثاني على التوالي، حيث أخفق اللاعب "لي ديه هون" واللاعبة "لي آه ريوم" في سباقي 68 كيلوغرام للرجال و57 كيلوغرام للسيدات على التوالي.وتسعى كوريا الجنوبية غدا الاثنين إلى إحراز ميداليات في الرماية بالأسهم لفرق الرجال والمبارزة في اليوم الرابع للأولمبياد.