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الكوريتان

وسائل إعلام شمالية تتحدث عن تفشي كورونا في وحدة عسكرية كورية جنوبية

Write: 2021-07-26 09:07:05

وسائل إعلام شمالية تتحدث عن تفشي كورونا في وحدة عسكرية كورية جنوبية

Photo : YONHAP News

نشر منفذ دعائي كوري شمالي تغطية لخبر تفشي فيروس كورونا واسع النطاق في وحدة عسكرية خارجية كورية جنوبية، في الوقت الذي تستمر فيه كوريا الشمالية في تطبيق إجراءات حجر صحي صارمة.
ونقل موقع "مياري" أمس الأحد عن تقارير وسائل الإعلام الكورية الجنوبية حول تفشي الفيروس في وحدة مكافحة القرصنة "تشونغ هيه"، وانتقادات تلك التقارير للجيش الكوري الجنوبي لتهاونه، وإلقاء اللوم عليه في حدوث أسوأ عدوى في البلاد حتى الآن لفيروس كورونا داخل الجيش.
كما نقل الموقع الكوري الشمالي انتقادات بخصوص أدلة الجيش الكوري الجنوبي المزعومة حول التعامل مع الوباء في الوحدات الخارجية وردود فعله غير المؤثرة بعد اكتشاف حالة الإصابة الأولى داخل الوحدة.
ويذكر أنه قد أعيد ما مجموعه 301 بحار كوري جنوبي كانوا على متن المدمرة "مون مو" العظيم، إلى بلادهم في وقت سابق من الأسبوع الماضي على متن ناقلتيْن جويتين، بعد أن ثبتت إصابة 82% منهم بفيروس كورونا. وقد ارتفع معدل الإصابات إلى 90% بعد تأكيد انتقال العدوى عند وصولهم.


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