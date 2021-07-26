راميات السهام الكوريات يفزن بالذهبية الأولمبية للمرة التاسعة على التوالي

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فاز فريق السيدات في رياضة الرماية بالقوس، ضمن المنتخب الكوري الجنوبي في أولمبياد طوكيو، بالميدالية الذهبية، وهي المرة التاسعة التي تفوز فيها راميات كوريا الجنوبية بالميدالية الذهبية في الدورات الأولمبية.وفاز الفريق المكون من ثلاث راميات، هن: "كانغ تشيه يونغ"، و"جانغ مين هي"، و"آن سان"، على الفريق الروسي 6-0 خلال نهائيات الرماية بالقوس في ملعب "يومينوشيما"، في طوكيو أمس الأحد. وقد ظلت الراميات الكوريات الجنوبيات يفزن بحدث فريق السيدات للرماية بالقوس منذ أولمبياد سيول في عام 1988 عندما ظهر الفريق لأول مرة. وبهذا الانتصار الأخير، تعادل المنتخب الكوري بأطول سلسلة من الفوز بالميدالية الذهبية في أحد الأحداث الرياضية، جنبا إلى جنب مع الولايات المتحدة في السباحة للرجال 4 × 100 متر متنوع، ومع كينيا في سباق الحواجز للرجال. وقد حصلت كوريا الجنوبية حتى الآن على 25 ميدالية ذهبية في الرماية في الأولمبياد، مما يجعلها الرياضة الأكثر إنتاجا للذهب بالنسبة لها. كما حصل متزلجو السرعة الكوريون في المضمار القصير على 24 ميدالية ذهبية أولمبية حتى الآن. وتعد هذه هي الميدالية الذهبية الثانية للمنتخب الكوري في دورة ألعاب طوكيو، وكذلك ثاني ميدالية للاعبة "آن" بعد حدث الفرق المختلطة يوم السبت، والتي فازت بها مع شريكها "كيم جي دوك". وسوف يسعى "كيم" إلى الحصول على ميداليته الذهبية الثانية اليوم الاثنين، حيث تكافح كوريا للدفاع عن لقبها في حدث فرق الرماية للرجال.