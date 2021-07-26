كوريا تحصل على ذهبية وبرونزية في اليوم الثالث من أولمبياد طوكيو

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أضاف المنتخب الكوري الجنوبي المشارك في منافسات أولمبياد طوكيو، ميدالية ذهبية واحدة في رياضة الرماية، وميدالية برونزية في رياضة الجودو، أمس الأحد. وقد فاز فريق الرماية النسائية الكوري المكون من "كانغ تشيه يونغ" و"جانغ مين هي" و"آن سان"، على نظيره الروسي 6-0 خلال نهائيات حدث فريق السيدات في ملعب "يومينوشيما" في طوكيو. كما فاز لاعب الجودو الكوري الجنوبي "آن بول" بميدالية برونزية في سباق 66 كيلوغرام للرجال بعد خسارته أمام "فازا مارجيلاشفيلي" من جورجيا في الدور قبل النهائي في وقت سابق من يوم أمس. ومن ناحية أخرى، تقدم السباح الكوري الجنوبي "هوانغ سون أو" إلى الدور قبل النهائي في سباق 200 متر سباحة حرة للرجال، حيث حقق أسرع رقم قياسي بين 39 رياضيا شاركوا في منافسات الأحد في مركز طوكيو للألعاب المائية. وفي رياضة كرة القدم للرجال، فاز الفريق الكوري الجنوبي على نظيره الروماني 4-0 في مباراتهما الثانية ضمن المجموعة "بي"، لتصبح كوريا الجنوبية في صدارة المجموعة بفارق الأهداف. وخسرت نيوزيلندا، التي كانت قد تغلبت على كوريا الجنوبية 1-0 يوم الخميس، أمام هندوراس 3-2. وفي غضون ذلك، فشلت كوريا في الفوز بالميدالية الذهبية في التيكوندو لليوم الثاني على التوالي، حيث خسر المرشحان "لي ديه هون" و"لي آرُم" في دور الـ16 في سباقيْ 68 كيلوغراما للرجال، و57 كيلوغراما للسيدات، على التوالي.