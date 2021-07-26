المناطق خارج العاصمة تخضع للمستوى 3 من التباعد الاجتماعي بدءا من الغد الثلاثاء

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سترفع الحكومة الكورية مستوى التباعد الاجتماعي في المناطق خارج منطقة العاصمة سيول إلى المستوى 3، وهو ثاني أعلى مستوى في نظام التباعد الاجتماعي في كوريا، بدءا من الغد الثلاثاء وحتى يوم 8 أغسطس، حيث ينتشر فيروس كورونا بسرعة خارج منطقة العاصمة الكبرى، التي تقع بالفعل حاليا تحت أعلى مستوى من التباعد الاجتماعي، وهو المستوى الرابع.وقال الرئيس "مون جيه إين" خلال ترؤسه لاجتماع الحكومة حول سبل الاستجابة لوباء كورونا في المكتب الرئاسي أمس الأحد، إن القلق الأكبر في الآونة الأخيرة هو انتشار الفيروس في المناطق خارج العاصمة. وأضاف الرئيس أن هذه المناطق تمثل الآن أكثر من 35 في المائة من الإصابات المحلية بسبب "تأثير البالون" بعد تعزيز التباعد في منطقة العاصمة وفي أثناء سفر الناس خلال العطلة الصيفية.وضمن المستوى الثالث، يُحظر التجمعات المكونة من خمسة أشخاص أو أكثر كما لا يسمح بفتح المطاعم والمقاهي بعد الساعة 10 مساء.وقال مون إنه يشعر بالأسف الشديد لأن وقت الألم الذي يجب أن يتحمله الجمهور قد أصبح أطول.وكانت هذه هي المرة الثالثة التي يترأس فيها الرئيس اجتماعا للمقر المركزي لمكافحة الكوارث وإجراءات السلامة، والمرة الأولى منذ سبعة أشهر، مع استمرار الموجة الرابعة من وباء كورونا في كوريا الجنوبية.