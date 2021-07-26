الدولية محادثات بين واشنطن وبكين تشمل قضايا كوريا الشمالية

ستعقد الولايات المتحدة والصين محادثات رفيعة المستوى لأول مرة منذ أربعة أشهر، اليوم الاثنين، وسط التوتر المستمر بين الجانبين.

وفي هذا الإطار، وصلت "ويندي شيرمان" نائبة وزير الخارجية الأمريكي إلى الصين في زيارة تستغرق يومين، بعد سفرها إلى كل من اليابان وكوريا الجنوبية ومنغوليا.

وسوف تلتقي "شيرمان" بعضو مجلس الدولة ووزير الخارجية الصيني "وانغ يي" في "تيانجين" بالقرب من بكين. كما ستجري محادثات مع نائب وزير الخارجية "شيه فنغ"، المسؤول عن العلاقات مع الولايات المتحدة.

ومن غير المرجح أن تخفف رحلة "شيرمان" من التوتر بين البلدين، ولكن من المتوقع أن يناقش الجانبان التعاون في حل قضيتي كوريا الشمالية وإيران، وكذلك معالجة قضية تغير المناخ.

وكانت "شيرمان" قد أدلت بتصريحات بعد إجراء حوار استراتيجي مع نظيرها الكوري الجنوبي "تشيه جونغ كون" في سيول يوم الجمعة الماضي، قالت فيها إنها ستناقش حل القضية النووية لكوريا الشمالية في أثناء زيارتها للصين.

وتعتبر "شيرمان" أكبر مسؤول أمريكي يزور الصين منذ بدء إدارة "جو بايدن".





