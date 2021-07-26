اليونسكو تقرر حول إدراج مسطحات المد والجزر الكورية في قائمة التراث العالمي

ستقرر منظمة اليونسكو اليوم الاثنين حول ما إذا كانت ستسجل مسطحات المد والجزر في كوريا الجنوبية على ساحلها الجنوبي الغربي، ضمن قائمة التراث العالمي الطبيعي.وسوف تعقد لجنة التراث العالمي التابعة لليونسكو دورتها الرابعة والأربعين في مدينة "فوتشو" الصينية حتى يوم السبت، حيث تبدأ في مراجعة القائمة بعد الساعة 6:30 من مساء اليوم الاثنين.وتمتد مسطحات المد والجزر، "غيتبول"، على مساحة ألف متر مربع في مدينة "صو تشون" بمقاطعة جنوب "تشونغ تشُنغ"، و"كوتشانغ" بمقاطعة شمال جولا، و"وشين آن" و"بو صونغ" و"سون تشون" بمقاطعة جنوب جولا.ويعد هذا الموقع موطنا لأنواع نادرة، كما يحتوي على الطبقة الأكثر سمكا من الرواسب الطينية في العالم.وكان الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة، وهو هيئة استشارية تابعة لليونسكو، قد قدم مراجعة "إرجاء" لمسطحات المد والجزر في مايو. ويصدر الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة أربع درجات من المراجعات، وهي: "تسجيل" و"إحالة" و"إرجاء" و"عدم تسجيل". وتعتبر المراجعة بعنوان "تسجيل" موافقة مؤقتة على الإدراج، وتتخذ لجنة التراث العالمي قرارا بشأن المراجعات الأخرى.