بدء تطعيم الفئة العمرية 55-59 اليوم الاثنين

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ستبدأ عمليات التطعيم ضد فيروس كورونا لحوالي ثلاثة ملايين شخص تتراوح أعمارهم بين 55 و59 عاما، اليوم الاثنين. وستبدأ التطعيمات للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 50 و54 عاما في 16 أغسطس.ووفقا لفريق العمل الحكومي المسؤول عن التطعيم اليوم الاثنين، ستتلقى مجموعة الناس في الخمسينيات من العمرن لقاحات فايزر أو موديرنا. وسوف يتلقى حوالي عشرة آلاف شخص تتراوح أعمارهم بين 60 و74 عاما، لم يتلقوا لقاحات في مايو أو يونيو لأسباب صحية أو أخطاء من قبل المرافق الطبية، لقاحات فايزر أو مودرنا، اعتبارا من اليوم.وسوف يتم الانتهاء من التطعيمات للفئة العمرية في الخمسينيات وفئة الـ60 إلى 74 بحلول يوم 28 أغسطس.ومن بين الفئة العمرية 55 إلى 59، قام بالحجز 86 في المائة، أي حوالي 3 ملايين و40 ألف شخص، للتطعيم. والأرقام المقابلة للفئة العمرية 50 إلى 54 هي حوالي 83 في المائة، أو 3 ملايين و800 ألف شخص، وللمجموعة من 60 إلى عاما 74 63 في المائة، أو 107 آلاف شخص.