استمرار الطقس شديد الحرارة في معظم المناطق الكورية

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سيستمر الطقس شديد الحرارة اليوم الاثنين في جميع أنحاء كوريا الجنوبية، مع استمرار التحذير من موجة الحر.وقالت هيئة الأرصاد الجوية الكورية إن أعلى مستويات لدرجات الحرارة خلال النهار ستنخفض إلى ما بين 28 إلى 37 درجة مئوية، كما حدث بالأمس الأحد، مع توقع أن تصل درجات الحرارة في مدينة "تشون تشُن" التي تقع في شرق مقاطعة "كانغ وان" إلى 37 درجة، وفي سيول 36 درجة.ومن المتوقع أن تصل درجات الحرارة المرتفعة بعد الظهر في بعض المناطق الداخلية في المنطقة الوسطى إلى 38 درجة مئوية.وقالت هيئة الأرصاد الجوية اليوم الاثنين إن الحرارة الشديدة ستستمر في الوقت الحالي، ونصحت الناس بالامتناع عن ممارسة الأنشطة الخارجية خلال النهار. وسوف تكون المناطق الوسطى مشمسة في الغالب، لكن المناطق الجنوبية ستكون غائمة في بعض الأحيان. وسوف تواجه جزيرة جيجو رياحا قوية وأمطارا.