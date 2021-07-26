اشتداد المنافسة بين المتسابقيْن على الترشيح الرئاسي للحزب الديمقراطي الحاكم

Photo : YONHAP News

تعمق التنافس بين المتسابقيْن على الترشيح الرئاسي للحزب الديمقراطي الحاكم، "لي جيه ميونغ" و"لي ناك يون".وقال "لي جيه ميونغ" حاكم مقاطعة "كيونغ كي" في مقابلة صحفية يوم الجمعة إن مملكة "بيكجي" القديمة، التي كانت في منطقة "جولا"، لم تكن أبدا العامل الرئيسي لتوحيد شبه الجزيرة الكورية. وأضاف أنه إذا فاز رئيس الوزراء السابق "لي ناك يون" في الانتخابات التمهيدية، فسوف يكون ذلك حدثا تاريخيا.ورد معسكر رئيس الوزراء السابق يوم السبت بأن الحاكم "لي" يحرض على إثارة النزعات الإقليمية. وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء السابق في بيان إن ما يريد الحاكم "لي جيه ميونغ" قوله هو أن رئيس الوزراء السابق "لي ناك يون" من منطقة جولا، مما يجعله غير لائق ليكون مرشحا للحزب الديمقراطي. كما قال رئيس الوزراء السابق "لي" بنفسه على فيسبوك إن تلك التصريحات الصادرة عن منافسه حاكم مقاطعة "كيونغ كي" بمثابة زلة لسان، حيث شكك في احتمال قبول مرشح من منطقة جولا.