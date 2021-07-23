انخفاض الإصابات الجديدة في كوريا الجنوبية بسبب قلة الاختبارات في عطلة نهاية الأسبوع

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قالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الاثنين إن عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا بلغ ألفا و318 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد المصابين بالفيروس إلى 190 ألفا و166 شخصا.وانخفض عدد حالات الإصابة الجديدة بمقدار 169 حالة مقارنةً باليوم الأسبق، لكن يرجع السبب في هذا الانخفاض إلى قلة عدد الاختبارات التي أُجْرِيت في عطلة نهاية الأسبوع.ويعد عدد الإصابات الجديدة التي تم الإبلاغ عنه خلال الـ24 ساعة الماضية أعلى رقم على الإطلاق على أساس عطلة نهاية الأسبوع، وذلك بعد تحطيم الرقم القياسي يوم الأحد قبل الماضي.وبهذا، تم تسجيل أكثر من ألف حالة إصابة يومية لـ20 يوما متتاليا منذ يوم السابع من شهر يوليو الجاري.ومن بين حالات الإصابة الألف و318 الجديدة، ألف و264 حالة محلية المصدر، منها 749 حالة في منطقة العاصمة الكبرى، و515 حالة في المناطق الأخرى خارجها.أما الـ54 حالة الباقية فقد تم تأكيدها لدى الوافدين من الخارج.