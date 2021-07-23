انطلاق موسم الإجازة الصيفية في كوريا الجنوبية

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تسقط أشعة الشمس القوية على شاطئ البحر، ويستمتع بعض المصطافين بموجات البحر الهادئة، فيما يستمتع البعض الآخر بركوب الألعاب المائية.وبلغ عدد المصطافين الذين زاروا شاطئ "هيه أون ديه" بمدينة بوسان أمس الأحد، هاربين من موجة الحر الشديد، حوالي 40 ألف شخص. وذلك بالرغم من تجاوز عدد حالات الإصابة الجديدة اليومية في المدينة 100 حالة لليوم الرابع على التوالي.وقالت "سن هيه جين" الزائرة لشاطئ "هيه أون ديه" إنها جاءت من سيول هاربة من الحرارة الشديدة، وإنها تستمتع هنا بجو بارد نسبيا.إلى جانب هذا، بلغ عدد الزائرين لشاطئ "سوك وتشو" البحري أمس الأحد حوالي 12 ألف شخص، رغم تعزيز قواعد التباعد الاجتماعي فيه إلى المستوى الثالث.وقال "يو جانغ هيون" أحد زوار الشاطئ إنه خطط لزيارة شاطئ "كانغ لونغ"، لكنه ألغى تلك الخطة بسبب زيادة انتشار فيروس كورونا هناك، وقرر زيارة شاطئ "سوك تشو".ومع بداية موسم الإجازة الصيفية بالفعل، اشتدت إجراءات الحجر الصحي في مواقع الإجازة البحرية، بما فيها ارتداء الكمامات وحظر التجمع لأكثر من 5 أشخاص مجتمعين معًا على الشاطئ.