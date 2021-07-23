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السياسية

66.6 % من الكوريين يؤيدون الإفراج المشروط عن وريث سام سونغ السجين

Write: 2021-07-26 12:03:48Update: 2021-07-26 13:25:42

66.6 % من الكوريين يؤيدون الإفراج المشروط عن وريث سام سونغ السجين

Photo : YONHAP News

تبين أن غالبية الكوريين يؤيدون الإفراج المشروط عن "لي جيه يونغ" وريث مجموعة "سام سونغ" المسجون حاليا، بمناسبة عيد الاستقلال الذي يصادف يوم الخامس عشر من أغسطس القادم.
وطبقا لنتائج استطلاعٍ للرأي أجرته شركة "ريال ميتر" يوم الجمعة الماضي على 500 من المواطنين البالغين، أجاب 66.6 % من المشاركين في الاسطلاع إنهم يؤيدون الإفراج عن "لي" من أجل تنشيط الاقتصاد الكوري، فيما عارضه 28.2% منهم، قائلين إن ذلك يعد تعاملا خاصا معه.
وأشارت نتائج الاستطلاع إلى أن 93.6% من مؤيدي حزب قوة الشعب المعارض الرئيسي أعربوا عن موافقتهم على الإفراج عن "لي"، بينما عارضه 51.8% من مؤيدي الحزب الديمقراطي الحاكم.
ويبلغ هامش الخطأ في الاستطلاع زائد وناقص 4.4%.
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