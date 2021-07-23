السباح الكوري هوانغ يتأهل إلى النهائي لسباق 200 متر حرة

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استطاع السباح الكوري "هوانغ سون وو" التأهل إلى الدور النهائي لسباق 200 متر حرة للرجال، بعد ان احتل المركز السادس في السباقات قبل النهائية التي أُقِيمت اليوم الاثنين، حيث قطع المسافة بزمن بلغ دقيقة و45 ثانية و53 بالمئة من الثانية.بهذا، سيكون "هوانغ" قادرا على الفوز بميدالية في السباق النهائي لثمانية مؤهلين الذي سيقام غدا الثلاثاء.ويعد "هوانع" أول سباح كوري استطاع التأهل إلى نهائي سباقات السباحة الأولمبية منذ أن تأهل السباح الكوري "بارك تيه هوان" إلى النهائي في أولمبياد لندن عام 2012.وكان السباح "هوانغ" قد تمكن من التأهل إلى قبل النهائي لسباق 200 حر للرجال بتسجيل أسرع زمن في التصفيات وهو دقيقة و44 ثانية و62 بالمئة من الثانية.