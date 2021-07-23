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سجلت صادرات "الراميون" الكوري رقما قياسيا جديدا في النصف الأول من هذا العام.ووفقا لتقرير صادر عن هيئة الجمارك الكورية اليوم الاثنين، بلغ حجم صادرات "الراميون" الكوري في النصف الأول من هذا العام 319 مليونا و680 ألف دولار، بزيادة قدرها 5.8% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.بينما بلغ حجم واردات "الراميون" 4 ملايين و690 ألف دولار خلال النصف الأول.واحتلت الصين المركز الأول من حيث حجم واردات "الراميون" بـ68 مليونا و130 ألف دولار، وتلتها كلٌ من الولايات المتحدة بـ37 مليونا و300 ألف دولار، واليابان بـ33 مليونا و20 ألف دولار، وتايوان بـ16 مليونا و210 ألف دولار.وأشار التقرير إلى أن معدل زيادة صادرات "الراميون" في النصف الأول من هذا العام يُعَدُّ أقل بكثير مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي التي بلغ فيها المعدل 37.4%.وأرجع التقرير السبب في زيادة صادرات "الراميون" الكوري إلى زيادة عدد الذين يبقون في المنازل خوفًا من إصابتهم بفيروس كورونا، وتناولهم "الراميون" الكوري لوجبات رئيسية أو طارئة.