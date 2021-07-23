احتمال تجاوز معدل الإصابة بطفرة دلتا 50% هذا الأسبوع

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من المتوقع أن تكون طفرة "دلتا" التي تُعتبر أقوى المُعدِيات انتشارا من بين طفرات فيروس كورونا، نوعا سائدا في كوريا الجنوبية قريبا.وقال المقر المركزي لمكافحة الكوارث في موجز صحفي اليوم الاثنين إن معدل الإصابة بطفرة "دلتا" من بين إجمالي المصابين بفيروس كورونا بلغ 48% في الأسبوع الماضي، ويستمر المعدل في الارتفاع، مما يتوقع أن يتجاوز المعدل 50% خلال هذا الأسبوع.وطبقا لتقارير أسبوعية صادرة عن سلطات الحجر الصحي، بلغ معدل الإصابة بطفرة "دلتا" 3.3% في الأسبوع الرابع من يونيو الماضي، ثم زاد ليصل إلى 48% في الأسبوع الثالث من يوليو الجاري، مسجلا زيادة بنسبة 44.7% في شهر واحد.وأكد المقر المركزي لمكافحة الكوارث على ضرورة بذل الجهود الروامية إلى منع انتشار طفرة "دلتا" من خلال اتخاذ التدابير الأقوي والأسرع مما كان عليه سابقا.