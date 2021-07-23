رسالة دعم من كيم جونغ أون إلى الرئيس الصيني بشأن الفيضانات في الصين

Photo : YONHAP News

بعث الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" رسالة إلى الرئيس الصيني "شي جين بينغ" بشأن الفيضانات التي ضربت أرجاء مختلفة من الصين مؤخرا.وقالت وكالة الأنباء المركزية في كوريا الشمالية يوم السبت الماضي إن الزعيم "كيم جونغ أون" قد بعث برسالة شفوية إلى الرئيس الصيني "شي جين بينغ" أعرب فيها عن تعاطفه العميق مع "شي" وتعازيه لضحايا الفيضانات التي خلَّفَتْ خسائر هائلة في المواد والأرواح في عدة مناطق بالصين، بما فيها محافطة "خنان".كما أعرب "كيم" عن دعمه الكامل للرئيس الصيني والشعب الصيني في كفاحهما لمواجهة آثار الفيضانات وعودة الاستقرار لحياة الضحايا في أسرع وقت ممكن.وكانت كوريا الشمالية والصين قد تبادلتا رسائل شخصية بين قائديهما في وقت سابق من هذا الشهر بمناسبة الاحتفال بالذكرى الستين على توقيع معاهدة الصداقة بين البلدين هذا العام، أكدتا فيها أن العلاقات بين بيونغ يانغ وبكين قائمة على الود والأخوة.