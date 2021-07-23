كوريا الجنوبية تفوز بالميدالية الذهبية في الرماية لفرق الرجال

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فاز فريق كوريا الجنوبية بالميدالية الذهبية في منافسات الرماية بالسهم لفرق الرجال في أولمبياد طوكيو اليوم الاثنين، ليحرز بذلك الميدالية الذهبية الثالثة لكوريا الجنوبية في الرماية.ونجح الفريق المكون من "أوه جين هيك" و"كيم وو جين" و"كيم جي ديوك" في التغلب على نظيره من تايبيه الصينية في المنافسات التي أقيمت في ساحة "يومينوشيما بارك" للرماية في طوكيو.وبذلك الانتصار، تكون كوريا الجنوبية قد فازت بالميدالية الذهبية لمنافسات فرق الرجال في الرماية 6 مرات.وقد كان "أوه" في الفريق الذي حصل على الميدالية الذهبية في أولمبياد لندن 2012، كما كان "كيم وو جين" جزءا من الفريق الذي أحرز الميدالية الذهبية في أولمبياد ريو 2016. وفاز "كيم جي ديوك" بالميدالية الذهبية مع زميلته "أن سان" يوم السبت في منافسات الفرق المختلطة التي تم تقديمها لأول مرة في أولمبياد طوكيو 2020 الجارية.وتهدف كوريا الجنوبية إلى الفوز بجميع الميداليات الذهبية الخمس في الرماية، حيث ستقام المنافسات الفردية للرجال والسيدات في وقت لاحق من هذا الأسبوع.