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الرياضة

لاعب الجودو الكوري الجنوبي أن تشانغ ريم يفوز بالميدالية البرونزية في أولمبياد طوكيو

Write: 2021-07-26 21:19:54Update: 2021-07-26 22:28:04

لاعب الجودو الكوري الجنوبي أن تشانغ ريم يفوز بالميدالية البرونزية في أولمبياد طوكيو

Photo : YONHAP News

فاز الكوري الجنوبي "أن تشانغ ريم" المولود في اليابان بالميدالية البرونزية في الجودو في أولمبياد طوكيو.

وفي نزال الميدالية البرونزية لوزن 73 كيلوغراما الذي أقيم في "نيبون بودوكان" اليوم الاثنين، تغلب "أن" على لاعب الجودو "رستم أوروجوف" من أذربيجان لينتزع أول ميدالية أولمبية له.

وكان "أن" قد خسر أمام "لاشا شافداتواشفيلي"، صاحب الميدالية الذهبية في أولمبياد لندن، في الدور قبل النهائي في وقت سابق من اليوم.

وقد وُلد "أن" في اليابان لأبوين من الجيل الثاني من الكوريين اليابانيين، وظل يمثل كوريا الجنوبية في المنافسات الدولية منذ عام 2014.

وهذه هي ثاني ميدالية لكوريا الجنوبية في منافسات الجودو في أولمبياد طوكيو حتى الآن، بعد أن فاز "أن باؤل" بالميدالية البرونزية أيضا في وزن 66 كيلوغراما للرجال أمس الأحد.

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