لاعب الجودو الكوري الياباني آن تشانغ ريم يفوز ببرونزية في أولمبياد طوكيو

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فاز اللاعب الكوري الجنوبي "آن تشانغ ريم" بميدالية برونزية في رياضة الجودو ضمن منافسات أولمبياد طوكيو.وفي مباراة فاصلة على الميدالية البرونزية في سباق 73 كيلوغراما للرجال في "نيبون بودوكان"، أمس الاثنين، تغلب "آن" على "رستم أوروجوف" الآذربيجاني ليحرز أول ميدالية أولمبية له.وكان "آن" قد خسر في الدور قبل النهائي في وقت سابق من يوم أمس، أمام "لاشا شافداتواشفيلي" من جورجيا، الحائز على الميدالية الذهبية في أولمبياد لندن.ويذكر أن اللاعب "آن" قد وُلد في اليابان لأبوين كوريين يابانيين من الجيل الثاني، وظل يمثل كوريا الجنوبية منذ عام 2014.وتعد هذه هي الميدالية الثانية التي يحرزها لاعبو الجودو الكوريون الجنوبيون في أولمبياد طوكيو حتى الآن، بعد أن فاز "آن با أول" بالميدالية البرونزية في فئة الرجال لوزن 66 كيلوغراما، أول من أمس الأحد.