بحوث علمية تنصح بتنويع التطعيم لزيادة الفاعلية ضد فيروس كورونا

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نصحت بحوث علمية أجرتها السلطات الصحية في كوريا الجنوبية بأن يتم المزج والمطابقة بين لقاحات أسترازينيكا وفايزر من أجل تحقيق زيادة كبيرة في المناعة ضد فيروس كورونا، مقارنة بالتطعيم باستخدام لقاح أسترازينيكا فقط.وأعلن مركز أبحاث تابع للمعهد الكوري الوطني للصحة، ضمن الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أمس الاثنين، عن نتائج دراسة مقارنة للتطعيم ضد فيروس كورونا شارك فيها حوالي 500 متخصص طبي يعملون في 10 منشآت طبية في منطقة سيول الكبرى.ووفقا للدراسة، فإن 100 شخص تلقوا لقاح أسترازينيكا في الجرعة الأولى ولقاح فايزر في الجرعة الثانية، اتضح أنه صار لديهم أجسام مضادة محايدة أعلى بـ6 مرات مقارنة بأولئك الذين تلقوا جرعتين من لقاح أسترازينيكا.وقد ولَّد التطعيم المتنوع والتطعيم بجرعتين من شركة فايزر مستويات مماثلة من الأجسام المضادة المعادلة.وأظهر كل من التطعيم المتنوع والتطعيم الذي يتضمن نفس النوع من اللقاح، سواء كان فايزر أو أسترازينيكا، أجساما مضادة أقل بمقدار 2,4 إلى 5,1 ضد متغيرات بيتا وغاما ودلتا من الفيروس.