كوريا تضيف ذهبية وبرونزية في اليوم الرابع من أولمبياد طوكيو

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أضافت كوريا الجنوبية ميدالية ذهبية واحدة في الرماية وميدالية برونزية في الجودو في رابع أيام أولمبياد طوكيو، أمس الاثنين. وقد دافع الرماة "أوه جين هيك" و"كيم أو جين" و"كيم جي دوك" عن لقب كوريا في حدث فريق الرجال، بفوزهم على تايبيه الصينية 6-0. وبهذا الفوز، فاز المنتخب الكوري بثلاث ميداليات ذهبية من أصل ثلاثة أحداث للرماية حتى الآن، ومن المقرر أن تقام الأحداث الفردية للرجال والسيدات في وقت لاحق من هذا الأسبوع. وفي الجودو، فاز "آن تشانغ ريم" البالغ من العمر 27 عاما، بميدالية برونزية بصعوبة، في المباراة الفاصلة على الميدالية البرونزية في سباق 73 كيلوغراما للرجال، التي أقيمت في "نيبون بودوكان"، أمس الاثنين، حيث تغلب "آن" على "رستم أوروجوف" لاعب آذربيجان، ليحقق أول ميدالية أولمبية له. وكان "آن" قد خسر في الدور قبل النهائي في وقت سابق أمام "لاشا شافداتواشفيلي" لاعب جورجيا، الحائز على الميدالية الذهبية في أولمبياد لندن. وقد وُلد "آن" في اليابان لأبوين كوريين يابانيين من الجيل الثاني، وظل يمثل كوريا الجنوبية منذ عام 2014. وتعد هذه هي الميدالية الثانية التي يحرزها لاعبو الجودو الكوريون الجنوبيون في أولمبياد طوكيو حتى الآن، بعد أن فاز "آن با أول" بالميدالية البرونزية في فئة الرجال لوزن 66 كيلوغراما، أول من أمس الأحد. وسوف تسعى كوريا الجنوبية للحصول على ميداليات في منافسات المبارزة والرماية والسباحة والتيكوندو للسيدات في اليوم الخامس، اليوم الثلاثاء.