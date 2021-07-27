كوريا تفرض التباعد الاجتماعي من المستوى 3 في المناطق خارج العاصمة

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ستفرض الحكومة الكورية الجنوبية تباعدا اجتماعيا أكثر صرامة في المناطق خارج العاصمة، اعتبارا من اليوم الثلاثاء، بهدف احتواء الانتشار السريع لفيروس كورونا.وسوف يتم تطبيق قيود المستوى الثالث، وهو ثاني أعلى مستوى في مخطط التباعد الاجتماعي المكون من أربعة مستويات في البلاد، على المناطق الواقعة خارج منطقة سيول الكبرى لمدة 13 يوما، حتى يوم 8 أغسطس.وينص المستوى الثالث من التباعد الاجتماعي على عدم فتح المطاعم بعد الساعة العاشرة مساء، وبعد ذلك يُسمح لها فقط بتقديم الوجبات في الخارج وتسليمها في المنازل. كما ستُحظر المرافق الترفيهية بما في ذلك النوادي الليلية والبارات وغرف الكاريوكي من العمل بعد الساعة 10 مساء، وستحظر التجمعات الخاصة لخمسة أشخاص أو أكثر، وما يزيد عن 49 شخصا في الأحداث والمظاهرات. وسوف يتم تقييد المرافق الرياضية الداخلية والمرافق الدينية من قبول أكثر من 20 في المائة من طاقتها.