إدراج مسطحات المد والجزر الكورية في قائمة التراث العالمي لليونسكو

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تم تسجيل مسطحات المد والجزر في كوريا الجنوبية رسميا ضمن قائمة التراث الطبيعي العالمي لليونسكو.وقالت إدارة التراث الثقافي الكورية أمس الاثنين إن لجنة التراث العالمي التابعة لليونسكو اتخذت قرارا بإدراج مسطحات المد والجزر في القائمة، وذلك في دورتها الرابعة والأربعين التي تعقد حاليا في مدينة "فوتشو" الصينية.وأوضحت لجنة التراث العالمي أن التسجيل تم منحه بموافقة جميع الدول الأعضاء في لجنة التراث العالمي البالغ عددها 21 دولة. وقالت اللجنة إن مسطحات المد والجزر تعد موطنا مهما للتنوع البيولوجي، مع الاعتراف بـ"القيمة العالمية المتميزة" كمحطة توقف للطيور المهاجرة.وقد جاء القرار مفاجأة حيث تم تأجيل مسطحات المد والجزر من قائمة أصول التراث العالمي المحتملة في المراجعة الأولية التي أجريت في شهر مايو الماضي.ويذكر أن المسطحات المدّية الكورية، "غيتبول"، موجودة فيكل من "صو تشون" بمقاطعة جنوب "تشونغ تشُنغ"، و"غو تشانغ" بمقاطعة شمال "جولا"، و"شين آن" و"بو صونغ" و"سون تشون" في مقاطعة جنوب "جولا"، وهي موطن لأنواع نادرة من الكائنات الحية، كما تحتوي على الطبقة الأكثر سمكا من الرواسب الطينية على مستوى العالم.