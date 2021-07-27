الاقتصاد الكوري ينمو بنسبة 0,7% في الربع الثاني

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نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لكوريا الجنوبية بنسبة 0,7% في الربع الثاني من هذا العام مقارنة بالربع الأول، على خلفية انتعاش الاستهلاك الخاص. جاء ذلك في تقرير صادر عن البنك المركزي الكوري اليوم الثلاثاء، وتضمن بيانات خاصة بالفترة من أبريل إلى يونيو.وسجل هذا الرقم نموا للربع الرابع على التوالي، بعد أن كان الاقتصاد الكوري قد تقلص بنسبة 1,3%، في الربع الأول من العام الماضي، و3,2% في الربع الثاني، بسبب تداعيات جائحة كورونا.وأرجع التقرير هذا النمو في إجمالي الناتج المحلي في الربع الثاني إلى الانتعاش القوي في الاستهلاك الخاص، الذي نما بنسبة 3,5% على أساس ربع سنوي.ويمثل هذا الرقم أكبر نمو منذ 12 عاما، تحديدا منذ الربع الثاني من عام 2009، عندما نما بنسبة 3,6%.وانخفضت الصادرات بنسبة 2%، بينما زادت الواردات بنسبة 2,8% في الربع الثاني.