زعيم كوريا الشمالية يزور مقابر الحرب للاحتفال بذكرى الهدنة

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قام الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" بزيارة لمقبرة وطنية للاحتفال بالذكرى الـ68 على توقيع اتفاقية الهدنة التي أنهت الحرب الكورية.وقال تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية اليوم الثلاثاء إنه بمناسبة ذكرى انتصار كوريا الشمالية في الحرب، زار "كيم" مقبرة شهداء حرب تحرير الوطن في ضواحي بيونغ يانغ في الساعة 12 من صباح اليوم الثلاثاء.ويذكر أنه لم يتم استبدال اتفاقية الهدنة التي وُقّعت في عام 1953 بمعاهدة للسلام، ومن ثم لا تزال شبه الجزيرة الكورية منقسمة وفي حالة حرب من الناحية القانونية. لكن كوريا الشمالية تعتبر توقيع اتفاقية الهدنة انتصارا، وتصف يوم 27 يوليو بأنه "يوم النصر في حرب تحرير الوطن العظيم".وقد ترك "كيم" باقة من الزهور وقدم احترامه للموتى، وقال إن الروح الثورية والإنجازات البطولية لأبطال الحرب ستلهم باستمرار الشعب الكوري الشمالي للسير نحو نصر جديد في طريق الثورة. ورافق "كيم" كبار المسؤولين العسكريين بمن فيهم "باك جونغ تشون" رئيس الأركان العامة للجيش الشعبي الكوري الشمالي.