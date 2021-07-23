شركة موديرنا تُعدّل جدول توريد لقاحاتها لكوريا الجنوبية

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قال رئيس الوزراء "كيم بو كيوم" إن شركة "موديرنا" أخطرت الحكومة الكورية أنه لا مفر من إجراء تعديل على جدول توريد لقاحاتها لكوريا الجنوبية، بسبب تَعَرُّض إنتاج اللقاحات للتأخير في الآونة الأخيرة.وأضاف "كيم" أن الحكومة ستتخذ التدابير اللازمة لتطعيم اللقاحات حتى لا تكون هناك انتكاسة في تحقيق مناعة جماعية في شهر نوفمبر القادم كما وعد به الحكومة، بغض النظر عن تعديل جدول توريد لقاحات موديرنا.جاء تصريح رئيس الوزراء "كيم" خلال اجتماع للمقر المركزي لمكافحة الكوارث عقد اليوم الثلاثاء، حيث أكد أن الحكومة تُجْرِي الآن مشاورات مع شركة "موديرنا" لتحديد كمية اللقاحات التي سيتم توريدها خلال شهرَي يوليو وأغسطس، بشكل تفصيلي.كما أكد على أهمية تحقيق تَحَسُّن في وضع فيروس كورونا في غضون الأسبوعين القادمين، مشيرا إلى أنه سيتم فرض تباعد اجتماعي أكثر صرامة في المناطق خارج العاصمة اعتبارا من اليوم.