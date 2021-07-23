توسيع الدعم الضريبي لتقنيات أشباه الموصلات والبطاريات واللقاحات

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كشفت الحكومة الكورية عن مشروع القانون الضريبي المُعَدَّل لهذا العام.وبموجب هذا المشروع، ستقوم الحكومة بتوسيع دعمها الضريبي للشركات التي تستثمر في التقنيات الاستراتيجية الوطنية الثلاث في مجالات أشباه الموصلات والبطاريات واللقاحات.وستقدم الحكومة بموجبه ائتمانا ضريبيا يصل إلى 50% للاستثمارات في الأبحاث والتطوير، و20% للاستثمارات في المرافق الإنتاجية.ويقضي مشروع القانون أيضا بتقديم دعم ضريبي لأصحاب الأعمال الصغيرة والشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعاني من صعوبات مالية بسبب جائحة كورونا، حيث ستستفيد الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تقل قيمة أرباحها عن 80 مليون وون سنويا من تخفيض ضرائب الدخل والشركات بنسبة تتراوح بين 50% و100% خلال السنوات الخمس القادمة.كما سيتم بموجب مشروع القانون هذا، تقديم مزايا ضريبية للشباب الذين يواجهون صعوبات في إيجاد وظائف.وتوقعت الحكومة أن يتسبب القانون الضريبي المعدل في انخفاض عائداتها الضريبية بمقدار تريليون و505 مليارات وون خلال السنوات الخمس القادمة.وستقدم الحكومة مشروع القانون إلى البرلمان يوم الثالث من سبتمبر القادم للحصول على المصادقة عليه.