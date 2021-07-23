ترحيب حزبي بإعادة ربط خط الاتصالات الهاتفية بين الكوريتين

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رحب الحزب الديمقراطي الحاكم بإعادة ربط خط الاتصالات الهاتفية بين الكوريتين، مشيرا إلى أنه سيتم دفع عجلة السلام في شبه الجزيرة الكورية.وقالت المتحدثة باسم الحزب الحاكم "لي سو يونغ" إن إعادة ربط الخط الساخن بين الكوريتين أعطت الضوء الأخضر لاستئناف العلاقات بينهما، كاسِرَةً حالة الجمود.وأكدت المتحدثة "لي" أن خط الاتصالات الهاتفية في مكتب الاتصال المشترك بين الكوريتين يمثل رمزا للتواصل بين الكوريتين، ويُمَثل عَزْمَ الجانبين القوي على تحقيق سلام مستدام في شبه الجزيرة الكورية.وأعربت عن أمل الحزب الحاكم في أن تكون إعادة ربط الخط الساخن نقطة تحول للسلام في شبه الجزيرة الكورية، قائلة إن الحزب الحاكم سيتخد جميع التدابير اللازمة الممكنة لتحقيق ذلك الغرض بالتعاون مع السلطات المعنية ذات الصلة.وأعرب رئيس الحزب الحاكم "سونغ يونغ كيل" عن ترحيبه الحار بإعادة ربط خط الاتصالات الهاتفية بين الكوريتين، مؤكدا على ضرورة استئناف الحوار المباشر مع كوريا الشمالية.ومن جانبه، رحب حزب قوة الشعب المعارض الرئيسي بإعادة ربط الخط الساخن بين الكوريتين، مؤكدا على أهمية إجراء حوارٍ ما وراء الكواليس مهما كانت ظروف العلاقات بين سيول وبيونغ يانغ.وأعرب المتحدث باسم الحزب المعارض الرئيسي "يانغ جون وو" عن أمل الحزب في أن تكون إعادة ربط الخط الساخن نقطة تحول للتواصل بين الكوريتين.وأكد المتحدث "يانغ" أن كوريا الشمالية قامت بقطع الخط وإعادة ربطه من جانب واحد وفقا لاحتياجاتها، مشيرا إلى أن الحوار يجب أن يتم إجراؤه في جو يَحترم فيه الطرفُ الطرف الآخر.وأكد على ضرورة أن تطلب حكومة سيول من بيونغ يانغ تقديم اعتذار عما ارتكبَتْه من استفزازات وتصرفات هدَّدَت السلام في شبه الجزيرة الكورية.