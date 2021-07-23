كوريا الجنوبية تفوز بالميدالية الفضية في المبارزة بالسيف في منافسات فرق السيدات

Photo : YONHAP News

فاز فريق المبارزة بالسيف للسيدات بالميدالية الفضية في أولمبياد طوكيو.وفي مباراة الفرق النهائية للفريق التي أجريت في قاعة "ماكوهاري ميسيه"، خسر الفريق الكوري المكون من "تشيه إن جيونغ" و"كانغ يونغ مي" و"سونغ سي را" واللاعبة الاحتياطية "لي هيه إن" أمام فريق إستونيا بنتيجة 36-32.وكانت هذه ثاني ميدالية أولمبية للمبارزة بالسيف لفريق السيدات لكوريا الجنوبية، حيث أحرز الفريق الميدالية الفضية في أولمبياد لندن 2012 أيضا.وفي الدور قبل النهائي، تغلب الفريق الكوري الجنوبي على نظيره الصيني المصنف في المركز الأول عالميا والحائز على ذهبية أولمبياد لندن.وقد أحرزت كوريا الجنوبية ميداليتين في منافسات المبارزة في أولمبياد طوكيو حتى الآن، من بينها الميدالية البرونزية التي فاز بها "كيم جونغ هوان" في منافسات المبارزة بالسيف العربي الفردية للرجال يوم السبت.