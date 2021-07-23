كوريا الجنوبية تفوز بالميدالية الفضية في منافسات التايكوندو للسيدات في أولمبياد طوكيو

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فازت لاعبة التايكوندو الكورية الجنوبية "لي دا بن" بالميدالية الفضية في أولمبياد طوكيو.وفي النزال النهائي للسيدات لفئة أكثر من 67 كيلوغراما والذي أقيم في قاعة "ماكوهاري ميسيه" اليوم الثلاثاء، خسرت "لي" أمام لاعبة التايكوندو الصربية "ميليكا مانديش" بنتيجة 7 إلى 10.ووبهذا الفوز تكون "لي" قد فازت بجميع ألقاب التايكوندو الأربعة الرئيسية، حيث تحمل اللاعبة البالغة من العمر 24 عاما لقب الألعاب الآسيوية لمرتين، كما فازت ببطولة العالم لعام 2019 في مانشستر، وبطولة آسيا لعام 2016 في مانيلا.وفي الوقت نفسه، فاز "إن كيو دون" بميدالية أخرى في التايكوندو في نفس اليوم، حيث هزم اللاعب "إيفان كونراد ترايكوفيتش" من سلوفانيا بنتيجة 5 إلى 4 في نزال الميدالية البروزنية لوزن أكثر من 80 كيلوغراما. وقد خسر "إن" أمام "ديجان جورجيفسكي" من شمال مقدونيا بنتيجة 12 إلى 6 في نصف النهائي في وقت سابق من اليوم.وحتى الآن، فاز الوفد الكوري الجنوبي بثلاث ميداليات في منافسات التايكوندو في أولمبياد طوكيو، حيث حصل "جانغ جون" على الميدالية البرونزية في منافسات 58 كيلوغراما للرجال يوم السبت الماضي.