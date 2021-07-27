لاعب التايكوندو «إن كيو-دون» يفوز بالميدالية البرونزية

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فاز لاعب التايكوندو "إن كيو-دون" بالميدالية البرونزية اليوم الثلاثاء، وهي الميدالية الثانية لكوريا الجنوبية في أولمبياد طوكيو في الرياضة القتالية التقليدية التي نشأت في كوريا.وتغلب اللاعب الكوري الجنوبي "إن" على خصمه "إيفان كونراد ترايكوفيتش" من سلوفانيا بنتيجة 5-4 في نزال الميدالية البرونزية لفئة أكثر من 80 كيلوغراما، الذي أقيم في قاعة "ماكوهاري ميسيه" في "تشيبا" شرق العاصمة اليابانية طوكيو.وتعد هذه ثاني ميدالية لكوريا الجنوبية حتى الآن في التايكوندو في أولمبياد طوكيو، حيث فاز "جانغ جون" بالميدالية البرونزية أيضا في وزن 58 كيلوغراما للرجال يوم السبت الماضي.ومن المقرر أن تتنافس اللاعبة "لي دا-بن" على نهائي فئة أكثر من 67 كيلوغراما للسيدات في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء.