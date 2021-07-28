الولايات المتحدة ترحب باستعادة خطوط الاتصالات بين الكوريتين

Photo : YONHAP News

قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة ترحب بإعادة فتح خطوط الاتصال المباشر بين الكوريتين، ووصفت ذلك بأنه "خطوة إيجابية".وقال متحدث باسم الوزارة لوكالة يونهاب للأنباء أمس الثلاثاء إن الولايات المتحدة تدعم الحوار والمشاركة بين الكوريتين وترحب بالإعلان عن استعادة خطوط الاتصالات بينهما.وأضاف المتحدث أن الدبلوماسية والحوار ضروريان لتحقيق نزع السلاح النووي الكامل وإحلال السلام الدائم في شبه الجزيرة الكورية.وجاءت هذه التصريحات بعد أن أعادت كوريا الشمالية فتح قنوات الاتصال مع كوريا الجنوبية أمس، بعد أكثر من عام من قطع العلاقات.ومن ناحية أخرى، قال "كورت كامبل" منسق سياسات البيت الأبيض لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ أمس أيضا إن واشنطن تدعم الحوار بين الكوريتين. وأكد "كامبل" للصحفيين على أن الولايات المتحدة تدعم الحوار والتواصل مع كوريا الشمالية.