صندوق النقد الدولي يرفع توقعاته للنمو الاقتصادي الكوري إلى 4.3%

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رفع صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي لكوريا الجنوبية لهذا العام، بشكل حاد. وفي أحدث تقرير له، توقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد الكوري الجنوبي بنسبة 4,3% هذا العام، بزيادة قدرها 0,7% مقارنة بتقديرات أبريل البالغة 3,6%.وتعد هذه الزيادة أكبر من متوسط زيادة قدرها 0,5% للاقتصادات المتقدمة. وتُعزى توقعات النمو المنقحة لكوريا الجنوبية إلى التعافي الاقتصادي السريع الذي عززته الصادرات القوية، لكن أحدث التوقعات تعكس الظروف الاقتصادية قبل أن تتأثر البلاد بآخر ارتفاع حاد في حالات الإصابة بفيروس كورونا.كما قام صندوق النقد الدولي بتعديل توقعاته للنمو الاقتصادي لكوريا الجنوبية للعام القادم إلى 3,4%، بزيادة 0,6% مقارنة بتوقعاته في أبريل. وأبقى صندوق النقد الدولي على توقعاته للنمو للاقتصاد العالمي لهذا العام عند 6%، في حين رفع تقديراته للعام القادم بمقدار نصف نقطة مئوية إلى 4,9%.