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السياسية

وزير الدفاع الأمريكي يؤكد استعداد الولايات المتحدة للحوار مع كوريا الشمالية

Write: 2021-07-28 09:28:00

وزير الدفاع الأمريكي يؤكد استعداد الولايات المتحدة للحوار مع كوريا الشمالية

Photo : YONHAP News

أكد وزير الدفاع الأمريكي "لويد أوستن" أن الولايات المتحدة منفتحة على الحوار مع كوريا الشمالية.

وأعرب وزير الدفاع الأمريكي عن هذا الموقف أمس الثلاثاء بعد خطاب ألقاه في حدث استضافه المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في سنغافوره. وأوضح "أوستن" أن الولايات المتحدة لا تزال تركز على مسؤوليتها والتزامها بالدفاع عن كوريا الجنوبية، لكنها منفتحة على الحوار مع كوريا الشمالية.

كما قال وزير الدفاع في خطابه إن الولايات المتحدة تتخذ نهجا مدروسا وعمليا يترك فرصة للدبلوماسية مع كوريا الشمالية. وشدد "أوستن" على ضرورة مواصلة الضغط على كوريا الشمالية، مشيرا في هذا الصدد إلى أن الولايات المتحدة تلعب أيضا دورا قياديا في مجلس الأمن الدولي، ويشمل ذلك تنفيذ قرارات حاسمة بشأن المخاطر النووية في شبه الجزيرة الكورية.
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