مؤشر ثقة المستهلك في كوريا ينخفض للمرة الأولى هذا العام

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تدهورت معنويات المستهلكين في كوريا الجنوبية خلال شهر يوليو الجاري، حيث تكافح البلاد ضد زيادة عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا.ووفقا لتقرير صادر عن البنك المركزي الكوري اليوم الأربعاء، بلغ مؤشر ثقة المستهلك المركب 103,2 نقطة في شهر يوليو، بانخفاض 7,1% مقارنة بما كان عليه في شهر يونيو الماضي.ويعد ذلك أول انخفاض خلال هذا العام، بعد نمو المؤشر لستة أشهر متتالية منذ شهر ديسمبر الماضي.ويذكر أن قراءة المؤشر فوق 100 نقطة تعني أن عدد المتفائلين يفوق عدد المتشائمين.وقال مسؤول في البنك المركزي الكوري إن مؤشر ثقة المستهلك قد تحسن على خلفية التطعيمات المستمرة ضد فيروس كورونا والصادرات القوية، لكنه عانى من انخفاض في يوليو بسبب زيادة عدد الإصابات.كما أوضح التقرير أن جميع المؤشرات الستة التي يتكون منها المؤشر المركب قد انخفضت مقارنة بشهر يونيو. وقد انخفض المؤشر الذي يقيس تقييم الناس للوضع الاقتصادي الحالي، وتوقعات الناس المستقبلية للاقتصاد، بأكثر 10% في يوليو مقارنة بشهر يونيو.