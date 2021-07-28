وصول شحنة إضافية من لقاحات فايزر إلى كوريا

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وصل أكثر من 2,6 مليون جرعة من لقاحات شركة فايزر المضادة لفيروس كورونا، إلى كوريا الجنوبية.وبحسب فريق العمل الحكومي المسؤول عن اللقاحات، وصلت الشحنة المكونة من مليونين و679 ألف جرعة من اللقاح الذي يتم التطعيم به على جرعتين، إلى مطار إنتشون الدولي في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء.وكانت كوريا الجنوبية قد وقعت مع شركة فايزر في وقت سابق عقدا مباشرا للحصول على 66 مليون جرعة يمكنها تطعيم 33 مليون شخص، مع شحن حوالي سبعة ملايين جرعة إلى كوريا قبل نهاية النصف الأول من العام. وبناء على ذلك، تتلقى الحكومة الكورية كميات معينة من لقاحات فايزر أسبوعيا.وقال فريق العمل إن 101 ألف جرعة من لقاح يانسن من إنتاج شركة جونسون آند جونسون سوف تصل أيضا بعد ظهر الغد الخميس.وقد أبرمت كوريا الجنوبية عقودا مع 5 شركات لإنتاج لقاحات مضادة لفيروس كورونا، تكفي لتطعيم 100 مليون شخص.