رئيس الوزراء الكوري يؤكد استئناف توزيع لقاحات موديرنا الأسبوع القادم

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وسط المخاوف بشأن مشكلات الإمداد بلقاح موديرنا المضاد لفيروس كورونا، قال رئيس الوزراء الكوري "كيم بو كيوم" إن الشحنات سوف تُستأنف الأسبوع القادم.وأوضح رئيس الوزراء في تصريحات أدلى بها اليوم الأربعاء أن الحكومة عقدت مؤتمرا بالفيديو رفيع المستوى مع شركة موديرنا الليلة الماضية لمناقشة قضية الإمدادات، وأن الشحنات ستبدأ مرة أخرى خلال الأسبوع القادم.وأضاف "كيم" أن الحكومة ستنتهي وتعلن عن خطط التطعيم التفصيلية لشهر أغسطس بعد غد الجمعة.كما شدد رئيس الوزراء على أن الحكومة سوف تواصل السعي لتحقيق هدف تحقيق المناعة الجماعية بحلول شهر نوفمبر.وكانت شركة موديرنا قد أبلغت كوريا الجنوبية في وقت سابق بالتعديلات التي تم إجراؤها على جدول التوزيع بسبب حدوث مشاكل في عمليات الإنتاج.