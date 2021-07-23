المنتخب الكوري لكرة القدم يلتقي هندوراس اليوم في أولمبياد طوكيو

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يحاول المنتخب الكوري لكرة القدم الحصول على حق المشاركة في الدور ربع النهائي اليوم، وهو اليوم السادس لأولمبياد طوكيو.في الساعة الخامسة والنصف بعد ظهر اليوم، وفي إستاد يوكوهاما الدولي بمدينة يوكوهاما باليابان يخوض المنتخب الكوري مباراته الثالثة مع نظيره الهندوراسي في المجموعة الثانية ضمن دور المجموعات.تجدر الإشارة إلى أن الفريق الكوري قد سَجَّل انتصارا واحدا وخَسَارة واحدة بحيث سيتأهل للدور ربع النهائي في حال التعادل اليوم على الأقل.وفي حالة فوزه على الفريق الهندوراسي سيلعب مع فريق المركز الثاني من المجموعة الأولى، بينما سيلعب مع فريق المركز الأول في حال تعادله معه.يشار إلى أن الفريق الياباني يحتل قمة المجموعة الأولى الآن بـ6 نقاط للفوز.من ناحية أخرى، سيستمر الفريق الكوري لرمي السهام الذي يحاول الفوز بجميع الميداليات الذهبية في الرياضة في السعي إلى حصد الميداليات في المباراتين الفرديتين للرجال والسيدات.كما أن من المتوقع أن يشارك الفريق الكوري لمبارزة الرجال في السباقات الجماعية سعيا إلى حصد ميدالية ذهبية.بالإضافة إلى ذلك سيشارك لاعب السباحة الكوري "هوانغ صون او" غدا في السباق النهائي 100 متر حرة.الجدير بالذكر أن المنتخب الكوري فاز أمس بميدالية فضية واحدة وبرونزية واحدة في رياضة التايكواندو، وفاز بميدالية فضية في المباريات الجماعية لمبارزة السيف للسيدات ليحصل على 3 ميداليات ذهبية، وميداليتين فضيتين، و5 ميداليات برونزية حتى الآن.