اللاعب الكوري هوانغ يتأهل للسباق النهائي في سباحة 100 متر حرة

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سجل لاعب السباحة "هوانغ صون او" الذي يُعتبر أملا للسباحة الكورية رقما قياسيا آسيويا ليتأهل للسباق النهائي في 100 متر حرة.في السباق شبه النهائي الذي أقيم في مركز "آكواتيك" بطوكيو اليوم قطع "هوانغ مسافة الـ100 بـ 47 ثانية و56 جزءًا من الثانية ليحتل المركز الثالث في المجموعة الأولى للرجال. بهذا لم يتجاوز هوانغ الرقمَ القياسيَّ الكوري الذي يحمله فقط، بل أيضا الرقم القياسي الآسيوي البالغ 47 ثانية و65 والذي كان اللاعبُ الصيني "نيغجوتاو" قد سجله سابقا.يشار إلى أنه كان يلعب بحذر في بداية السباق شبه النهائي، ولكن بعد الدوران في مسافة 50 مترا قام بزيادة سرعته ليحتل المركز الثالث بوتيرة سريعة بحيث قطع 100 متر بـ47 ثانية و23 بفارق 0.33 ثانية مع اللاعب الأمريكي "دريسيل" الذي احتل المركز الأول بـ47 ثانية و23.بهذا نجح هوانغ في التأهل للسباق النهائي من خلال احتلال المركز الرابع ضمن المجموعتين الأولى والثانية، ليصبح أول لاعب كوري في هذا المجال.من المقرر أن يحاول هوانغ حَصْدَ ميدالية في السباق النهائي 100 متر حرة غدا الخميس.