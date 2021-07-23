الزعيم الكوري الشمالي يلقي خطابا في مؤتمر قدامى المحاربين

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حضر الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" مؤتمر قدامى المحاربين الذي عُقد بمناسبة اليوم التذكاري الثامن والستين لإبرام هدنة الحرب الكورية الأهلية للعام الثاني على التوالي حيث ألقى كلمة له.ولم يَذكر في كلمته لهذا العام قوة الردع النووي للدفاع عن النفس، وعلاقات الكوريتين والعلاقات الكورية الشمالية والأمريكية والتي ذكرها في كلمته العام الماضي.كشفتْ وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم عن نص الكلمة التي ألقاها أمس بعنوان "نقل روح البطولة من جيل المنتصرين إلى الأجيال اللاحقة".وقال فيها إن قواتنا المسلحة على أهبة الاستعداد لمواجهة أي موقف متغير أو تهديد بحيث تقف بثبات من أجل الدفاع عن الوطن وبناء المبادئ الاشتراكية. ولكنه لم يؤكد هذه المرة على الثقة بامتلاك الأسلحة النووية.سبق للزعيم الكوري الشمالي أن ألقى كلمة في مؤتمر العام الماضي، حيث قال إن قوتنا الفعالة والموثوقة للردع النووي ستمنع من الحروب في المستقبل، وإن أمن ومستقبل الوطن سيتم تأمينهما بثبات إلى الأبد.