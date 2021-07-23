1،896 حالة إصابة جديدة بكورونا في البلاد أمس

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بلغ عدد حالات الإصابة الجديدة بجائحة كورونا 1,896 حالة، ومنها 1,823 حالة محلية المصدر، و73 حالة واردة من الخارج خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وهو أكبر عدد منذ بدء تفشي الجائحة في البلاد.بالرغم من أن عدد حالات الإصابة الجديدة قد انخفض قبل أمس بسبب تأثير نهاية الأسبوع ليبلغ مستوى 1300 حالة، إلا أن العدد ارتفع مرة أخرى نتيجة لزيادة عدد حالات الفحوص.الجدير بالذكر أن عدد حالات الإصابة الجديدة في منطقة العاصمة الكبرى مثّل 66 % أمس، وهي 568 حالة في سيول، و543 حال في مقاطعة كيونغ كي، و101 حالة في مدينة إينتشون.أما في المناطق غير منطقة العاصمة فقد بلغ العدد 99 حالة في مدينة بوسان، و74 حالة في مدينة ديجون، و54 حالة في مدينة ديغو مما يشير إلى انتشار الوباء تركيزا على المدن الكبيرة.يُشار إلى أن عدد حالات الإصابة الجديدة اليومي يواصل بلوغ أربعة أرقام لليوم الثاني والعشرين على التوالي بعد كان قد بلغ ألفًا و212 حالةً يوم الـ7 من هذا الشهر.