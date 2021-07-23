المنتخب الكوري لكرة القدم الأمريكية يخسر أمام نظيره الياباني

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خسر الفريق الكوري لكرة القدم الأمريكية الذي احتل المركز الحادي والثلاثين في الترتيب العالمي أمام نظيره الياباني الذي يحتل المركز العاشر في الترتيب ليصبح أقوى الفرق الآسيوية.في المباراة التي أقيمت في إستاد طوكيو باليابان في الساعة التاسعة صباح اليوم لتحديد المركزين الحادي عشر والثاني عشر في الرياضة ضمن أولمبياد طوكيو لعام 2020 خسر الفريق الكوري أمام نظيره الياباني بـ19 نقطة مقابل 31 نقطة. بهذا أنهى الفريق الكوري مبارياته من خلال احتلال المركز الثاني عشر في الأولمبياد.يذكر أن مشاركة الفريق الكوري لكرة القدم الأمريكية في المباريات الأولمبية كانت تمثل تحديا بحد ذاتها. وكان قد حصل على حق المشاركة في الأولمبياد لأول مرة بعد أن كان قد تغلب بشكلٍ دِراميٍّ على فريق هونغ كونغ في المباراة التمهيدية لأولمبياد طوكيو التي أقيمت في شهر نوفمبر من عام 2019 ليتأهل للمشاركة في أولمبياد طوكيو لأول مرة في تاريخه وبعد مرور حوالي 100 عام على إدخال كرة القدم الأمريكية إلى كوريا في عام 1923.يشار إلى أن عدد فِرَقِ كرة القدم الأمريكية المحلية يبلغ حاليا 7 فرق فقط وهي 3 فرق للشركات و4 فرق للجامعات.